تیم شهید حیدریان قم نایب قهرمان رقابتهای اینلاین هاکی دستجات آزاد قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم اینلاین هاکی قم که با ترکیب رادین سیفی، علیرضا رمضانخانی، ایلیا نیکوبیان، امیرمسعود و محمدحسام ناطقیان، محمدحسین ارسنجانی، امیرعلی مصطفوی و مبین ادیبی در این رقابتها حضور داشت، با کسب ۳ پیروزی و ثبت یک شکست به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
محمدحسین ارسنجانی هم به عنوان آقای گل و فنیترین بازیکن این رقابتها لقب گرفت.
مسابقات اینلاین هاکی دستجات آزاد کشور در رده نوجوانان به میزبانی تبریز برگزار شد.
اینلاین هاکی از ورزشهای زیرمجموعه اسکیت و شبیه هاکی روی یخ است که روی کفپوش صاف و با اسکیتهای خطی انجام میشود.