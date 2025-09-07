به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم اینلاین هاکی قم که با ترکیب رادین سیفی، علیرضا رمضان‌خانی، ایلیا نیکوبیان، امیرمسعود و محمدحسام ناطقیان، محمدحسین ارسنجانی، امیرعلی مصطفوی و مبین ادیبی در این رقابت‌ها حضور داشت، با کسب ۳ پیروزی و ثبت یک شکست به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

محمدحسین ارسنجانی هم به عنوان آقای گل و فنی‌ترین بازیکن این رقابت‌ها لقب گرفت.

مسابقات اینلاین هاکی دستجات آزاد کشور در رده نوجوانان به میزبانی تبریز برگزار شد.

اینلاین هاکی از ورزش‌های زیرمجموعه اسکیت و شبیه هاکی روی یخ است که روی کفپوش صاف و با اسکیت‌های خطی انجام می‌شود.