رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی همدان گفت: ۲۵ هزار و ۸۰۰ نوآموز در برنامه ملی سنجش در استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طیبه محمدی گفت: با فعالیت ۲۳ مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی – تربیتی در شهرستانها و مناطق تابعه استان، بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ نوآموز در برنامه ملی سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
او با بیان اینکه سنجش نوآموزان تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد افزود: در برنامه سنجش امسال سنجش سلامت ۲۶ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان پیشبینی شده سامانه نوبتگیری سنجش به آدرس https://sirat۲.medu.ir/login همچنان برای نوبتگیری نوآموزان جامانده فعال است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان تأکید کرد: با توجه به آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه اول، شرکت در برنامه ملی سنجش سلامت، برای ثبتنام در پایه اول ابتدایی الزامی است و بدون دریافت نوبت و طیکردن فرآیند سنجش ثبتنام در مدارس انجام نمیشود.
محمدی تصریح کرد: در این برنامه نوآموزان مورد ارزیابی شنوایی، بینایی، مراقبت سلامت، آمادگی تحصیلی و گفتار قرار میگیرند تا در صورت وجود موارد خاص، از همان ابتدای ورود به نظام آموزشی، خدمات لازم را دریافت کنند. ️