فرمانده انتظامی میاندوآب از اجرای طرح آرامش و ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ فخرالدین رستم پور اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طرح آرامش را در سطح شهرستان اجرا کردند.
وی ادامه داد: این طرح در سه روز گذشته با محوریت برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان پرخطر در سطح شهرستان میاندوآب اجرا شد.
فرمانده انتظامی میاندوآب افزود: نمایش توان و اقتدار پلیس در برخورد با هنجارشکنان و اجرای قانون، تأمین آسایش و آرامش عمومی و فردی و ارتقا امنیت اجتماعی، ایجاد بسترهای امنیت روانی در بین شهروندان و افزایش احساس امنیت، پاکسازی نقاط آلوده شهری، جمعآوری اراذل و اوباش و معتادین، فروشندگان مواد مخدر، برقراری امنیت، برخورد با مزاحمین به نوامیس مردم و روانسازی ترافیک از جمله اهداف این طرح است.
رستم پور با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح؛ از همکاری صمیمانه مردم تشکر و تصریح کرد: چنین طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک بهویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر. مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
وی اظهار کرد: این طرح مقطعی نبوده و در راستای ارتقای همهجانبه امنیت اجتماعی، با هر موردی که نظم و امنیت عمومی را به چالش بکشد برخورد میشود.
فرمانده انتظامی میاندوآب با بیان اینکه باید در مبارزه با این آسیب اجتماعی که به دنبال منحرفکردن جوانان ما است، همه احساس مسئولیت کرده و با آن مقابله کنیم، افزود: از شهروندان درخواست داریم ضمن مراقبت از فرزندان خود بهویژه قشر نوجوان، در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
وی گفت: هم چنین هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
رستم پور افزود: سامانه پیامک ۱۱۰ با سرشماره تلفن ۱۱۰۴۴ بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواستهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی همشهریان عزیز است.