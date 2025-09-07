تیم ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در رده‌های پایه، با کسب ۷ نشان طلا، ۹ نقره و ۶ برنز نایب قهرمان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته رده‌های پایه قهرمانی آسیا در رده سنی زیر ۲۱ سال امروز، یکشنبه ۱۶ شهریور برگزار شد و تیم ایران به ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز دست یافت.

در روز پایانی؛ یلدا نقی بیرانوند در وزن ۵۰- کیلوگرم، مهرنگار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم، حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم و حسین وفا در وزن ۶۷- کیلوگرم مدال‌های طلا را کسب کردند.

محمدجواد صفری در وزن ۷۵- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو در وزن ۶۰- کیلوگرم و فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم مدال‌های نقره و ماهان میرزایی در وزن ۸۴+ کیلوگرم مدال برنز را بر گردن آویختند.

با احتساب این مدال ها؛

تیم ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۹ نقره و ۶ برنز در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفت و نایب قهرمان شد.

ژاپن با کسب ۱۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز عنوان قهرمانی را بدست آورد و تیم قزاقستان با ۴ طلا، ۳ نقره و ۱۰ برنز سوم شد.

نتایج کسب شده امروز؛

در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا ۶ بر ۴ از سد الموتاری از کویت گذشت. او در بازی دوم ۷ بر ۵ مقابل چانچانگ از تایلند به برتری رسید و راهی دور نیمه نهایی شد و در این مرحله موفق شد ۳ بر یک کودایبرگن از قزاقستان را شکست دهد و به فینال راه یابد. وفا ۹ بر ۳ اکیلبک از قرقیزستان را برد و صاحب مدال طلا رقابت‌های قهرمانی آسیا چین شد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند ۶ بر یک ماهارجان از نپال را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله هم ۵ بر یک اماندا دای از اندونزی را شکست داد و به فینال رسید و در فینال ۵ بر صفر یو چان از چین تایپه را شکست داد و به مدال طلای این وزن رسید.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی مقابل ساوکی از ژاپن پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران در هانتی برنده تاتامی شد و به دور نیمه نهایی رسید. در این دیدار مقابل هانف علی از هند ۸ بر صفر به برتری رسید و فینالیست شد و با شکست دادن باکیروا از قزاقستان با نتیجه ۲ بر یک به عنوان قهرمانی آسیا رسید.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی ۴ بر صفر بینتی فایزال از مالزی را شکست داد و با این پیروزی فینالیست شد و در فینال موفق شد ۶ بر یک اورزالیوا از قرقیزستان را مغلوب کند و به مدال طلا برسد.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی ابتدا ۱۰ بر صفر مهیوب از یمن را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی ۸ بر صفر بر لومباو از فیلیپین پیروز شد و به فینال راه یافت. در فینال ۴ بر یک نتیجه را به نگوین از ویتنام واگذار کرد و به مقام نایب قهرمان آسیا رسید و نقره گرفت.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو مقابل نذری محمد از مالزی پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران در هانتی برنده شد. سپس ۶ بر صفر میرزوزودا از تاجیکستان را مغلوب کرد و در نیمه نهایی ۵ بر یک الاجمی از کویت را شکست داد و فینالیست شد. همدم جو در فینال ۱۰ بر ۲ نتیجه را به توربک از قزاقستان واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمدجواد صفری ۵ بر ۲ ادخامجوم از ازبکستان را برد و راهی دور نیمه نهایی شد. او در این مرحله ۲ بر صفر مسکویچو از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت و در فینال پس از تساوی صفر بر صفر برابر موگاری از عربستان با رای داوران در هانتی مغلوب شد و به مدال نقره این وزن رسید.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی ۹ بر صفر لیانگ از چین را در اولین مبارزه برد. او در نیمه نهایی ۷ بر صفر نتیجه را به ژاکسیلوک از قزاقستان واگذار کرد و راهی دیدار رده بندی شد. در این دیدار ۷ بر ۳ القاید از عربستان را برد و صاحب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.

در کاتای انفرادی دختران هم ساجده جهانشاهی با امتیاز ۳۷.۰ مقابل ساتوکی از ژاپن با امتیاز ۳۸.۴۰ مغلوب شد و با توجه به راهیابی نماینده ژاپن به فینال، جهانشاهی هم به جدول شانس مجدد رفت و برای کسب مدال برنز به مصاف ترانانون از تایلند رفت و با امتیاز ۳۸.۷۰ در مقابل امتیاز ۳۹.۹۰ حریف تایلندی نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند.

در کاتای انفرادی، علی حاجی زاده با امتیاز ۳۸.۴۰ مقابل چیو از هنگ کنگ با امتیاز ۳۹.۵۰ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل در دور اول نتیجه را به موسیری از عربستان پس از تساوی ۴ بر ۴ و با قانون سنشو واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت. در این مرحله ۸ بر صفر بر چو از چین تایپه غلبه کرد و در بازی رده بندی ۶ بر یک نتیجه را به اینگلوی از تایلند واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری در اولین دیدار ۳ بر یک مقابل مونایاندی از مالزی شکست خورد و از حضور در ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور ۲ بر یک مغلوب ساگین بک از قزاقستان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.