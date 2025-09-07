به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز بابادی اظهارکرد: این مسابقات از ۱۷ تا ۲۱ شهریور به میزبانی شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود و ۱۲ تیم از استان‌های مختلف برای کسب سکو‌های برتر با هم رقابت می‌کنند. خوشبختانه خوزستان هم پس از سال‌ها در این مسابقات حاضر می‌شود و می‌تواند محک جدی بخورد.

او بیان کرد: همدان الف و ب، گیلان، خوزستان، کرمان، مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد الف و ب، اردبیل، قم و آذربایجان غربی در این دوره حضور دارند. تیم خوزستان نیز به ترتیب بامربیگری و سرپرستی زهرا زکوی و زهرا الباجی و نیز ریحانه تامرادی به عنوان روانشناس در این مسابقات حاضر می‌شود.

رییس هیات هاکی خوزستان گفت: با توجه به اینکه به دنبال آینده سازی هستیم تا بتوانیم پشتوانه خوبی خوبی داشته باشیم با تیمی جوان و کم سن وسال راهی این مسابقات خواهیم شد. امیدواریم بتوانیم تجربه خوبی کسب کنیم تا با استفاده از همین تجربه شاهد اتفاقات خوبی در هاکی زنان خوزستان باشیم.