به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ فخرالدین رستم پور با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در میاندوآب، گفت: به‌منظور نمایش اقتدار و انسجام مجموعه انتظامی شهرستان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان برگزار شد.

فرمانده انتظامی میاندوآب افزود: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و رضایت عمومی مردم، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان و یگان‌های انتظامی، طرح پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی گفت: در اجرای این طرح در مجموع تعداد ۲۰ نفر از معتادان متجاهر و پرخطر جمع‌آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان شد.

رستم پور تصریح کرد: هم چنین تعداد ۵ نفر توزیع‌کننده و خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی میاندوآب اظهار کرد: طی هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی در راستای اجرای این طرح در بازرسی از محل اختفای مجرمین سوداگران مرگ مقدار هفت کیلوگرم انواع مواد مخدر و دو عدد ترازوی توزین کشف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: اجرای چنین طرح‌هایی برای ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان در طول سال ادامه داشته و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک به‌ویژه در زمینه مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

رستم پور اظهار کرد: تلفن گویای ۱۹۷ نیز به طور شبانه‌روزی آماده دریافت انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و شکایت شما از فراجا است.

وی افزود: سامانه پیامک ۱۱۰ با سرشماره تلفن ۱۱۰۴۴ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواست‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی همشهریان عزیز است.