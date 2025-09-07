به گزارش خبرگزاری صداوسیما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، مراسم رونمایی از دو اثر علمی و فرهنگی با محوریت محیط زیست، با حضور جمعی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران حوزه‌های علمیه در مرکز مدیریت حوزه‌ها برگزار شد.

در این مراسم، کتاب‌های «تقویم سبز» و «دانشنامه فقط و محیط زیست» که با هدف ارتقاء آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و پیوند مفاهیم دینی با آموزه‌های محیط زیستی تدوین شده‌اند، به طور رسمی معرفی شدند.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تأکید بر نقش نهاد‌های دینی در ترویج اخلاق زیست‌محیطی،گفت:حوزه‌های علمیه می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، در مسیر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری نسبت به کنند.

محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌ای اجرایی پنج‌ساله تدوین شده که هدف آن ارتقاء سطح آموزش‌های تخصصی، تولید محتوای فرهنگی، طراحی مناسبت‌های محیط زیستی در تقویم حوزه و تربیت مبلغان محیط زیست در سطح ملی است. این همکاری گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی علمی و فرهنگی میان نهاد‌های دینی و اجرایی کشور برای حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی، معاون آموزشی حوزه، نیز با استقبال از این حرکت فرهنگی، اظهار داشت: تقارن این رونمایی با آغاز سال تحصیلی جدید، نویدبخش توجه بیشتر به موضوعات محیط زیستی در برنامه‌های آموزشی حوزه است و می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نگاه دینی به طبیعت باشد.