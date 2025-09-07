کشف ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در محور یزد - کرمان
طی یک هفته کار اطلاعاتی، ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در در محور یزد - کرمان به مقصد هرمزگان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه این کشف طی یک هفته کار اطلاعاتی بوده است گفت: این مقدار سوخت به مقصد هرمزگان در حال انتقال بود.
سردار نگهبان افزود: با توجه به اینکه این سوخت با یارانه دولت و در جهت کمک به رفاه مردم تولید میشود، باید با همان یارانه دست مردم برسد که متاسفانه یک سری افراد سودجو برای کسب منفعتهای غیر معقول و غیرمنطقی اقدام به قاچاق سوخت میکنند که انشاالله در چتر اطلاعاتی دستگیر و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
وی عنوان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در استان یزد و با توجه به اشراف و تسلطی که بر جادههای استان وجود دارد و با یک کار تعقیب و مراقبت حرفهای توسط پلیس امنیت اقتصادی استان یزد موفق شدیم این مقدار سوخت را کشف کنیم.
سردار نگهبان گفت: قاچاق سوخت پدیده شومی است و با کارهای اطلاعاتی محورهای استان را برای افرادی که در حوزه قاچاق سوخت فعالیت میکنند، ناامن خواهیم کرد و اگر افرادی در این مسیر قرار گرفتند، پلیس آنها را دستگیر خواهد کرد.