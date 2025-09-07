پس از پیگیری‌ها به حذف سهمیه بومیان آذربایجان شرقی از مصوبه افزایش ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز بر اساس اعلام سازمان سنجش سهمیه جدید به این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته در آذربایجان شرقی ۲۳۱ دانشجو جهت خدمت در مناطق محروم جذب شدند که فرصت بسیار مهمی برای داوطلبان بومی استان جهت تحصیل و خدمت به مردم محروم استان محسوب می‌شد.

اما امسال پس از صدور دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش، داوطلبان بومی استان با کاهش قابل توجه جذب دانشجویان بر اساس این مصوبه به سه نفر مواجه شدند که باعث شد شانس قبولی در رشته‌های تعهدی پزشکی برای بومیان آذربایجان شرقی کاهش یابد.

پس از پیگیری‌های انجام گرفته از سوی مسئولان علوم پزشکی تبریز و نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی امروز سهمیه جدیدی به داوطلبان استان همراه با برخی استان‌های دیگر اعلام شد.

سعید اصلان آبادی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: بر این اساس ۸۸ نفر در نیمسال نخست سال و ۸۸ نفر در نیمسال دوم سال تحصیلی جدید برای رشته دکتری عمومی پزشکی و ۱۹ نفر در نیمسال نخست و ۱۹ نفر در نیمسال دوم برای رشته دکتری عمومی دندانپزشکی در مجموع ۲۱۴ نفر پذیرش از تمام متقاضیان سراسر کشور با اولویت متقاضیان بومی آذربایجان شرقی سهمیه جدید اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: این سهمیه جدید برای رشته محل دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و دانشجویان پس از اتمام تحصیلات به مدت ۱.۵ برابر مدت تحصیل در منطقه مورد نیاز دانشگاه مشغول به کار خواهند شد.