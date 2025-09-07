به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه عشایر فارس گفت: در طرح خدمت رسانی به عشایر که از ابتدای تابستان آغاز شده است به بیش از ۱۳۰ نفر از عشایر منطقه باراشلو خدمات رایگان ارائه شد.

سرهنگ سید محمد شکوهی افزود: در این اردو پزشک، ماما، پرستار، دندان پزشک، دامپزشک و نیروی‌های جمعیت هلال احمر حضور داشتند و بیماران بعد از معاینه با تشخیص پزشک داروی رایگان دریافت می‌کردند.

وی بیان کرد: واکسیناسیون دام و طیور، ویزیت و درمان دام و طیور، ارائه دارو، سموم و واکسن به صورت رایگان و سم پاشی اماکن دامی از اهداف اصلی این طرح بود.

سرهنگ سیدمحمد شکوهی گفت: در تابستان امسال این طرح در ۲۰ نقطه عشایری فارس اجرا و بیش از پنج هزار نفر از خدمات این طرح بهره‌مند شدند.

فرمانده سپاه عشایر فارس گفت: اعضای جمعیت هلال احمر دروه آموزشی امداد و نجات برای عشایران برگزار کردند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.