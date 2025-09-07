به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش اسپرت، در رده نونهالان هانیه سادات قاضوی، زینب نعمتی، محیا جانقلی، روژان خوشرو، نیایش گلزاریان، نجلا خانزاده، رونیکا جوینی، نسیم مستاجریان و مهدیس نصر عناوین برتر را به دست آوردند. در رده نوجوانان نیز ثمن جنترانی، فاطمه طهماسبی، زهرا نعمتی، حدیث عباسی، فاطمه علی، بهار خدایی، پریا امینی، حنانه ستاری، ملینا محمدی، زینب قادری و نگین مستاجران مقام‌های نخست را کسب کردند. همچنین در رده جوانان، زهرا مطلبی، نرگس شاهسواری،‌ام‌کلثوم پورحسن‌خانی، مرضیه تیرگیر، فاطمه زهرا جعفری و زهرا سادات جعفری عنوان قهرمانی را به دست آوردند. در رده بزرگسالان نیز نرگس کلهر، فایزه کوشکی، حدیث علینیا، نازگل حسنی، زینب زهدی‌پور، مهسا آقادایی، مهدیه بدرخانی، زینب انصاری و معصومه حمیدی بر سکوی قهرمانی ایستادند.

در بخش کامبت رده نونهالان، هلنا اکبری، زینب نعمتی، الیسا محمدی، ملیکا اسماعیلی، فاطمه زهرا قدیمی، فاطمه خلج، زهرا نعمتی، باران مجاهدی، فاطمه مرادی، رومینا امیری و باران رضایی به عنوان برترین‌ها معرفی شدند. در رده نوجوانان، پریا امینی،‌ام‌البنین احمدی، الهه قدری، نیلا واقعی، ملینا محمدی، نگار عبداللهی، فاطمه زهرا جعفری، الهه کریمی و ریحانه قدیمی‌بخش عنوان نخست را کسب کردند. در رده جوانان و بزرگسالان نیز پرنیا بهمنی، مرضیه تیرگیر، زهرا مطلبی، ساناز ذبیهی، مهدیه بدرخانی و زهرا سادات جعفری بر سکوی قهرمانی ایستادند.