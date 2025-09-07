پخش زنده
امروز: -
بهمناسبت هفته تعاون و در آیین پایانی بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان بوشهر از ۴ تعاونی برتر استان بوشهر تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ۱۱ تا ۱۷ شهریور هفته تعاون است و به این مناسبت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آیین پایانی بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان را برگزار و با حضور استاندار بوشهر از ۴ تعاونی برتر تجلیل کرد.
استاندار بوشهر در آیین پایانی بیستمین در ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: تعاونیها نماد مشارکت، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار هستند
ارسلان زارع افزود: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده؛ جایگاه تعاون در راستای کمک به توسعه ایران عزیز، جلوه با اهمیتتری یافته است.
او اضافه کرد: معتقدم تجمیع سرمایههای خُرد مردمی، ایجاد کسب وکارهای مولد، سازماندهی منابع انسانی کارآفرین و کارآفرینی اجتماعی در زمره اصلیترین کارکردهای تعاونیها هستند.
استاندار بوشهر بیان کرد: چنانچه تعاونیها با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برنامههای خود را در راستای مردمیسازی اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی متمرکز کنند؛ میتوانند در توسعه پایدار کشور اثرگذار باشند.
زارع با قدردانی از تعاونیهای استان و فعالان این بخش گفت: از فعالان بخش تعاون، میخواهم با در نظر داشتن شعار سال و نیز راهبرد دولت وفاق ملی چهاردهم، برای توانمندسازی و سرمایهگذاری در حوزه اشتغال پایدار اهتمام ورزند.
او اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که بهطور جدی دنبال میکنیم، مردمیسازی اقتصاد است که در این بخش، تعاونیها نقش اثرگذاری دارند و انتظار دارم تعاونیهای استان با توجه به ظرفیتهای بوشهر که ظرفیتهای کمنظیری است، راهبرد مردمیسازی اقتصاد در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین گسترش رفاه اجتماعی را دنبال کنند.
زارع گفت: با توجه به وجود زمینههای پرشمار فعالیت شرکتهای دانشبنیان در قالب تعاونی در استان بوشهر، انتظار دارم در این بخش، تمرکز بیشتری صورت گیرد تا شاهد افزایش اشتغالزایی باشیم.
استاندار بوشهر اضافه کرد: یکی از الزامات تحقق این مهم، توسعه آموزشهای مرتبط و بهرهمندی از دانش کسبوکار در این بخش و نقشآفرینی بیشتر دختران، بانوان و جوانان است که باید مورد توجه باشد و برای آن برنامهریزی لازم صورت گیرد.
زارع بر توسعه فرهنگ تعاون در جامعه تأکید کرد و افزود: از رسانهها و همه کسانی که تریبونهایی در اختیار دارند، میخواهم برای توسعه بیش از پیش فرهنگ تعاون در جامعه تلاش کنند تا شاهد سهم بیشتر تعاونیها در توسعه اقتصادی استان بوشهر باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر هم در این آیین گفت: تعاون میتواند رمز رهایی از فقر و نابرابری باشد و سهم این بخش در اقتصاد استان فراتر از میانگین کشور است.
مرتضی پروانه افزود: بیش از نیمی از جمعیت استان عضو تعاونیهای مرزنشین هستند و این ظرفیت بزرگ باید در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار بهکار گرفته شود.
او اضافه کرد: بخش عمده فعالیتهای استان در حوزههای آبزیپروری، گلخانهای، کشاورزی، صید و صیادی، صنایع دستی و گردشگری در قالب تعاونیها سازماندهی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر تصریح کرد: آموزه قرآنی «تعاونوا علیالبر و التقوی» کلید غلبه بر فقر، نابرابری و مشکلات اجتماعی است و تعاون در عمل میتواند این اصل را محقق کند.
پروانه با اشاره به اجرای بیش از هزار و ۹۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در هفته دولت گفت: تعامل دولت، بخش خصوصی و تعاونیها موجب شد رتبه استان در شاخص فضای کسبوکار از ۲۶ به ۱۱ ارتقا یابد.
او درباره عملکرد یکساله بخش تعاون اعلام کرد: ۸۰ شرکت تعاونی با ۶۰۰ عضو جدید تشکیل شده و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه به تعاونیها پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر ادامه داد: ۱۱ هزار و ۶۲۷ نفر ساعت آموزش مالی و مدیریتی برای تعاونیها برگزار و ۴۶۰ میلیون تومان یارانه تسهیلات اختصاص یافته است.
بهگفته پروانه، در سال ۱۴۰۳ استان بوشهر توانست ۱۲۳ درصد تعهدات اشتغال خود را محقق کند و ۶۷۰ شغل خانگی پایدار پس از نظارت و پرداخت تسهیلات تثبیت شد.
او با اشاره به چالشهای موجود بیان کرد: ۲۳ هزار واحد کارگری فعال استان تنها با ۱۴ بازرس پوشش داده میشوند و طرح «همیار بازرس» برای ارتقای ایمنی محیط کار در دستور کار قرار گرفته است.
پروانه افزود: بیش از هفت هزار پرونده مشاغل سخت و زیانآور در دست بررسی است و این موضوع با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی پیگیری میشود.
او گفت: توسعه تعاونیهای مرزی و لنجداران، ساماندهی مشاغل سخت، ارتقای ایمنی محیط کار و بهرهگیری از دستیار هوش مصنوعی برای تصمیمگیریهای دقیقتر از جمله برنامههای تحولی این اداره کل است.
در پایان از ۴ تعاونی برتر و ۴ تعاونی شایسته تقدیر، تجلیل شد.