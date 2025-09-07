اصرار ترامپ بر ادامه حضور هزاران نیروی گارد ملی در خیابان‌های پایتخت آمریکا و سلب اختیار از پلیس پایتخت آمریکا و نیز قصد او برای اعزام هزاران نیروی فدرال دیگر به شیکاگو، باعث بالاگرفتن اعتراضات عمومی در واشنگتن و همزمان شیکاگو شد.

