بازدید رئیس سازمان نظام پرستاری کشور از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور از مرکز آموزشی و درمانی شهید رحیمی خرم آباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در سفر به لرستان از بخش های مختلف اورژانس، ICU جنرال، CCU و NICU بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بازدید کرد.
در این بازدید پرستاران این مرکز درمانی مطالبات و خواسته های خود را با رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور مطرح کردند.
دکتر احمد نجاتیان هم در این دیدار به زحمتکشان عرصه ی سلامت قول پیگیری درخواست های آنان در سطح وزارت بهداشت و هیئت دولت را داد.