به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی می‌گوید: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی حاکی از پایداری نسبی جو طی روز‌های آتی در استان است.

بر این اساس، وضعیت هوای استان حداقل تا روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری، در برخی مناطق همراه با غبار محلی و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

دمای هوا به ویژه دمای روزانه طی روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه کمی گرم‌تر خواهد شد، اما پس از آن، تا روز‌های ابتدایی به تدریج و به طور محسوسی خنک‌تر خواهد شد.