به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی دیدار فینال رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ امروز در هتل مرکوری تاشکند و با حضور نمایندگان ایران و ازبکستان و به ریاست ناظر این بازی و نماینده بخش آسیای مرکزی برگزار شد.

در این نشست مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی، دکتر پرهان خانلری پزشک تیم ملی، تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم و مسعود اردشیر مسئول امنیتی تیم ملی ایران حضور داشتند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده تیم ایران در این دیدار از پیراهن سفید رنگ خود استفاده خواهد کرد و ازبکستان با پیراهن آبی به مصاف ایران می رود.