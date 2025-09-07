به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از تکمیل عملیات اورهال تجهیزات لانگ‌وال و آغاز انتقال آنها به زیرزمین معدن خبر داد.

اسماعیل زمانی، با بیان اینکه تجهیزات لانگ‌وال پس از چند ماه اورهال به‌طور صددرصد آماده شده‌اند، گفت: علی‌رغم مشکلات متعدد، با اقدامات ایمنی و تلاش کارکنان موفق شدیم در مسیر کارگاه هدف، ۹۵۰ متر پیشروی داشته باشیم و هم‌اکنون عملیات آماده سازی تجهیزات و آماده‌سازی نوار نقاله در حال انجام است.

وی افزود: تجهیزات اورهال‌شده شامل سه هزار تن تجهیزات از جمله شیلد‌ها (نگهدارنده و حمل بار) BSL، دستگاه شیرر (برش‌دهنده زغال) و تجهیزات برقی است که طی روز‌های آینده به زیرزمین منتقل و نصب خواهد شد.

به گفته سرپرست شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نصب این تجهیزات حدود دو ماه زمان نیاز دارد و با تکمیل متراژ باقی‌مانده ۱۲۰ متری تونل و اتصال آن، پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آبان کارگاه استخراج لانگ‌وال راه‌اندازی شود که این موضوع خبر خوشی برای سهام‌داران شرکت کزغال خواهد بود.

سرپرست شرکت زغال‌سنگ پروده طبس در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در عملیات، گفت: برای سهولت تردد نیرو‌ها در مسیر طولانی معدن، سیستمی پیش‌بینی شد تا انرژی کارکنان صرف پیاده‌روی نشود و همچنین با اجرای اقدامات ایمنی، چال‌بلند و گاززدایی تا عمق ۵۰ متر، شرایط پیشروی ایمن‌تر و سریع‌تر فراهم شد.

زمانی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارگران و کارکنان فنی و ایمنی گفت: کار در عمق ۶۵۰ متری زمین بسیار دشوار است، اما نیرو‌های ما با انگیزه بالا و تلاش مثال‌زدنی توانستند مسیر را هموار کنند و امروز شاهد به ثمر نشستن آن تلاش‌ها هستیم.