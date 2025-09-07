به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح میدان پویا با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان قم اجرا شده است که در قسمت "دانش آموز پویا" دانش آموزان با شرکت در کلاس‌های ورزشی یک مهارت را می آموزند.

در ناحیه ۳ آموزش و پرورش استان قم طرح "دانش آموز پویا" با مهارت آموزی شنا کار خود را به پایان رسانید و اختتامیه این طرح در استخر فرهنگیان برگزار گردید.

در اختتامیه "طرحِ دانش آموز پویا" دانش آموزانی که در طول تابستان مهارت شنا را فرا گرفته بودند با هم به رقابت پرداختند و با برگزاری یک "رویداد پویا" قهرمانان این بخش مشخص شدند.