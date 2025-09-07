فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ "محمدرضا ياري" اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پليس کرمانشاه از وجود تعدادي ماينر غيرمجاز در شهر کرمانشاه، رسيدگي به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس کرمانشاه با انجام تحقيقات، موفق به شناسايي محل نگهداري ماينرها شدند و پس از هماهنگي با مقام قضائي نسبت به انجام بازرسي هاي لازم اقدام کردند.

سرهنگ یاری با بیان اینکه؛ در بازرسی‌های انجام گرفته، تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد، افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و جهت بررسی‌های تکمیلی به مراجع قضائی ارسال شد.