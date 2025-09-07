به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بیش از ۶۴ درصد تولید سیب استان مربوط به شهرستان شیروان است و شهرستان‌های اسفراین و بجنورد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.

محمد محمدزاده گفت: بیشتر سیب‌های صادرشده از نوع سیب گلاب و شیخ امیری بوده است.

وی افزود: خراسان شمالی از نظر سطح زیرکشت سیب در کشور رتبه دهم و از نظر میزان تولید رتبه سیزدهم را دارد.

محمد زاده گفت: سیب تولیدی خراسان شمالی به دلیل کیفیت بالا و ماندگاری زیاد علاوه بر تامین بازار داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس و کشور‌های همسایه نیز صادر می‌شود.

به گفته محمد زاده سیب زرد استان بیشترین سهم را در ذخیره‌سازی دارد و به دلیل ماندگاری بالا، مورد استقبال بازار‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.