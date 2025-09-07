به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۵۵ پایگاه انتخاب رشته قبول شدگان کنکور با ۱۵۸ مشاور در ۳۸ منطقه آموزشی استان توسط این اداره کل راه‌اندازی شده است.

مختار امیری افزود: مشاوران آموزشی به کار گرفته شده دارای مراکز مشاوره تخصصی در استان هستند و با کمترین تعرفه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را بر عهده گرفتند.

امیری ادامه داد: ۲ مدل تعرفه برای مناطق محروم و برخودار استان در نظر گرفته شده که رقم‌های تعیین شده یک چهارم قیمت مراکز آزاد در نظر گرفته شده است.

در آبادان پایگاه انتخاب رشته آزمون سراسری در زمینه مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته تخصصی کنکور سراسری و دانشگاه آزاد آماده ارائه خدمات به داوطلبان است.

انتخاب رشته در همه گروه‌های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان خارجه

انتخاب رشته با آزمون و براساس سوابق تحصیلی.

در این مرکز مشاوره با تبیین شرایط و ضوابط دفترچه خدماتی مانند معرفی رشته‌ها و بازار کارمرتبط، بررسی علایق و معرفی دانشگاه ها، کمک به طراحی دقیق چشم انداز شغلی، تحلیل کارنامه، آموزش اصول و قوانین انتخاب رشته، نظارت بر همه مراحل انتخاب رشته و کنترل نهایی، افزایش احتمال قبولی با انتخاب صحیح و اصولی مبتنی بر شرایط کارنامه‌ی داوطلب، حداقل دو جلسه مشاوره همراه با بررسی کارنامه و تکمیل فرم انتخاب رشته ارائه می‌شود.

در پایگاه‌های انتخاب رشته آموزش و پرورش صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعد از ظهر‌ها ۱۷ تا ۲۱ با تعرفه‌ی دولتی می توانید با شماره ۰۹۳۳، ۰۷۱، ۷۳۲۳ تماس و نوبت مشاوره بگیرید.

توصیه مشاوران به داوطلبان دانشگاه ها

مشاوران تحصیلی می‌گویند: داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها با توجه به علائق خود رشته مورد نظر را انتخاب کنند.

بنا به گفته آنان چندین مرحله برای انتخاب رشته باید توسط داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور توجه داشته باشند که در نخستین گام با توجه به علاقه خود انتخاب رشته نمایند.

دومین مرحله توجه داوطلبان به آینده شغلی و واحد‌های مورد نیاز رشته مورد علاقه است.

در سومین مرحله درباره دانشگاه محل تحصیل تحقیق کنند و در چهارمین گام به سایر رشته‌های مرتبط به رشته مورد علاقه خود نیز به عنوان جایگزین توجه کنند.