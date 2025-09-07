به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی ترکیه (آفاد) اعلام کرد این زلزله ساعت ۱۲:۳۵ به وقت محلی امروز در منطقه سندرگی به فاصله ۴۹کیلومتری مرکز بالیکسیر رخ داده است.

شدت این زلزله به حدی بود که در برخی از مناطق ازمیر، بورسا، یالووآ و اسکی شهیر حس شد. علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه اعلام کرد تیم‌های مسئول، برای بررسی ابعاد این زلزله به منطقه اعزام شده‌اند.

هنوز گزارشی درباره صدمات احتمالی زلزله منتشر نشده است. گفته می‌شود دهم ماه اوت نیز زلزله به قدرت ۶.۲ ریشتر در همین منطقه رخ داد که یک کشته و ۲۶ زخمی به همراه داشت. بنا بر اعلام رسانه‌های ترکیه از ۱۰ اوت به این طرف حدود هفت هزار پس لرزه در این منطقه رخ داده است.