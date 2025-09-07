شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۵۶۱۱۱۸
تاریخ انتشار:
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
همدان
»
اجتماعی
پیش بینی وضعیت هواشناسی استان همدان
کارشناس هواشناسی استان همدان از افزایش موقتی دما در برخی از مناطق استان در اواخر هفته جاری خبر داد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55255138"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5561118/55255138?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما