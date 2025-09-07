در آئینی به مناسبت هفته تعاون، از ۷ تعاونی برتر ملی و استانی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان امروز در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر در سالن کرامت استانداری با اشاره به فعالیت ۱۲۶۴ تعاونی در استان قم گفت: با ایجاد اشتغال برای ۱۶ هزار و ۷۵۴ نفر در این حوزه ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اشتغال پایدار در قم ایجاد شده است.

آقای علی آشتاب با تبریک هفته تعاون، این هفته را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های بخش اقتصادی تعاونی‌های استان به مردم دانست و با اشاره به فعالیت تعاونی‌های استان در ۱۵ رسته مختلف گفت: تعاونی‌ها یکی از کارآمدترین الگو‌های اقتصادی، اجتماعی برای ساماندهی منابع انسانی کارآفرین است.

وی قم را دارای قابلیت، ظرفیت و پتانسیل بالایی دانست و افزود: گره مشکلات اقتصادی با ظرفیت تعاونی‌ها گشوده خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با بیان اینکه مسکن از مهم‌ترین مشکلات امروز مردم است گفت: بخش تعاونی استان قم امروز بیش از ۹۰۰۰ مسکن را با سه مزیت سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده مناسب در حال ساخت دارد که در کشور نمونه است.

آقای آشتاب در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی و ورود بخش تعاون به این بخش افزود: هم اکنون در این حوزه، یک و نیم مگاوات آماده اتصال به شبکه است.

وی همچنین به مشارکت ۴۰۰ خانواده مددجوی کمیته امداد امام خمینی در قالب تعاونی محبان کریمه با استفاده از محل سهم خود اشتغالی با سهم آورده وام ۱۵۰ میلیون تومانی در احداث نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه ۳ مگاواتی برق تا پایان امسال، ماهیانه ۵۰ تا ۸۰ میلیون ریال درآمد برای کمک به خانواده‌های تحت حمایت عضو ایجاد می‌شود.

آقای آشتاب اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را یکی از بزرگترین خدمات نظام و هدیه مقام معظم رهبری به مردم بیان کرد و گفت: هزار و ۹۱۸ فروشگاه خرد و ۲۱۸ فروشگاه بزرگ در استان در این زمینه آماده ارائه خدمات به هم استانی‌ها هستند که بخش تعاونی نقش مهمی در این عرصه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حمایت از تعاونی‌های بانوان، استفاده از سیاست‌های تشویقی و مکمل با هدف توسعه رونق در تعاونی‌ها را از برنامه‌های اداره کل تعاون دانست.

معاون سیاسی امنیتی استاندارد هم در این مراسم با تقدیر از فعالان عرصه تعاونی، تعاونی‌ها را عامل مهمی در توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بیان کرد.

آقای مرتضی حیدری گفت: راهکار‌های برون رفت از مشکلات بخش تعاونی باید با همکاری دستگاه‌های مربوط با هدف توانمند شدن تعاونی‌ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این آئین با اشاره به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان گفت: تمام تلاش ما در این کارگروه، رفع موانع تولید در همه بخش‌هاست که تعاونی‌ها را هم شامل می‌شود.

آقای روح الله ابراهیمی در پاسخ به سوال یکی از تعاونگران در خصوص مشکلات ایجاد شده در حوزه تامین اجتماعی برای تعاونی‌ها گفت: مشکلات ایجاد شده مربوط به ساختار سازمان تامین اجتماعی است که اخیراً با استاندار نامه‌ای در این زمینه برای وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی تنظیم و موضوعات مطرح شده که پیگیر آن هستیم.

همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی در موضوعات مختلف تعاونی‌ها و کند شدن فعالیت تعاونی‌ها در فرایند پیچ و خم‌های اداری از جمله مسائل مطرح شده از سوی برخی تعاونی‌ها بود.

در این آئین از ۲ تعاونی برتر ملی در بخش مسکن و کشاورزی و ۷ تعاونی برتر استانی تجلیل شد.