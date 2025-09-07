پخش زنده
کشاورزان مهری بیش از ۴۰۰ هکتار از زمینهای خود را به کشت پنبه اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان بخشهای وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر این شهرستان، بیش از ۴۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی خود را به کشت پنبه اختصاص دادند و پیش بینی میشود از هر هکتار بیش از چهار الی پنج تن وش این محصول تولید شود.
محمد محمودی افزود: وش پنبه پس از تولید به کارخانههای پنبه پاک کنی تحویل داده میشود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.