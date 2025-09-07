به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی قدیمی گفت: گیاه باریجه در سطحی حدود ۵۶۰ هکتار در کوه‌های اطراف شهرستان بجنورد کشت شده است.

وی اضافه کرد: میزان محصول قابل برداشت در منطقه کوه کمر سفید که قرارداد بهره‌برداری آن سه‌ساله است، هزار و ۲۱۸ کیلوگرم پیش‌بینی شده است.

به گفته قدیمی پارسال ۱۰۰ هکتار از مراتع مستعد کوه کمر سفید با طرح کپه‌کاری و بذرکاری گونه باریجه تحت عملیات حفاظتی قرار گرفت.

گیاه دارویی باریجه از جمله طرح‌های بهره‌برداری محصولات فرعی مرتعی شهرستان است و بیشتر طرح‌های بهره‌برداری مربوط به کتیرا (گون) و باریجه (قسنی) است.

شهرستان بجنورد، خاستگاه بسیاری از گیاهان دارویی خودرو است که باریجه یکی از گیاهان ارزشمند دارویی این منطقه محسوب می‌شود.

گستره منابع طبیعی شهرستان بجنورد ۲۳۱ هزار و ۵۳۳ هکتار است.