رئیس اداره طرحهای عمرانی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: عملیات نوسازی و بهسازی پانزده مدرسه در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یوسفی افزود: مدارس در مناطق صفین، صدف و پایگاه پدافند هوایی تا قبل از بازگشایی و آغاز سال تحصیلی جدید نوسازی و بهسازی میشوند.
او افزود: طرح بازسازی مدارس دولتی کیش با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی و فراهمسازی محیطی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان در مراحل پایانی است.
یوسفی خاطرنشان کرد: این طرح بر اساس نیاز سنجی اداره آموزش پرورش کیش، از اواخر مرداد آغاز شده و تاکنون بیش از پنجاه درصد پیشرفت داشته است.
رئیس اداره طرحهای عمرانی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: رنگآمیزی نمای بیرونی، کلاسها و سالنها، تعویض درها و یراق آلات فرسوده در دستورکار قرار دارد.
یوسفی گفت: با هدف حفظ بهداشت و سلامت محیط تحصیل دانشآموزان، تعمیر کامل سرویسهای بهداشتی، نوسازی سیستمهای روشنایی و کابلهای برق و تعویض چمن مصنوعی برخی مدارس نیز درحال اجراست.
او افزود: با توجه به محدودیت زمانی مدارس کیش تا پایان شهریور عملیات بهسازی و نوسازی مدارس برای استقبال از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید انجام میشود.