تیم ملی تیراندازی ناشنوایان کشورمان در دو بخش زنان و مردان برای حضور در بازی‌های المپیک، ششمین اردوی خود را پیگیری می‌کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیراندازان ناشنوا روز گذشته (۱۵ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند تا از امروز تمرینات شان را زیر نظر زهرا سمیعی مجدآبادی و مصطفی احمدی مربیان زنان و مردان در هر دو بخش تفنگ و تپانچه آغاز کنند.

اردونشینان تیم ملی تیراندازی ناشنوایان به این شرح است:

تپانچه؛

مبینا عاملی نژاد، مهلا سمیعی، بیژن غفاری

تفنگ؛

زهرا حاجیلری، مینا رستاقی، محمد مهدی اشتری، بهزاد عزیزی

این تیراندازان تا ۲۳ شهریور پیگیر تمرینات آماده سازی خود در این اردو هستند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.