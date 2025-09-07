شاخص کل با افزایش ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی به ارتفاع ۲،۵۷۰،۶۵۷ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۴ هزار و ۳۱ واحدی سطح ۷۷۹ هزار و ۴۰۴ واحد را تجربه کرد.

ارزش معاملات خرد بازار بورس در پایان معاملات امروز به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین بیش از ۶۰ درصد نمادهای. بازار در پایان معاملات در محدوده مثبت قرار گرفتند.

در معاملات روز جاری شاهد ورود ۸۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

بیشترین خروج پول افراد حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و بیشترین ورود پول مربوط به صندوق‌های سهامی بود.