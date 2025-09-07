پخش زنده
امروز: -
مراقبت های بهداشتی و توصیه های سلامت در انتخاب لوازم مدرسه و راهی کردن فرزندان دانشی که والدین باید بیاموزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارشناسان و مراقبان سلامت در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، والدین را به رعایت نکات تغذیهای و بهداشتی برای دانشآموزان توصیه کردند تا سلامت و انرژی آنان در طول روز تحصیلی تضمین شود.
با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، کارشناسان تغذیه و مراقبان سلامت، والدین را به توجه ویژه به رژیم غذایی و بهداشت فرزندان ترغیب کردند. به گفته آنها، تغذیه سالم شامل مصرف میوه و سبزیجات تازه، منابع پروتئینی و نوشیدن آب کافی، نقش مهمی در افزایش تمرکز و نشاط دانشآموزان دارد.
همچنین، رعایت نکات بهداشتی مانند شستوشوی منظم دستها، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، و داشتن کیف و لوازم شخصی جداگانه، از شیوع بیماریهای عفونی در مدارس جلوگیری میکند.
یکی از کارشناسان تغذیه تاکید کرد: صبحانه کامل، میانوعدههای سالم و مصرف مایعات کافی، انرژی لازم برای یادگیری و فعالیتهای روزانه دانشآموزان را فراهم میکند و از افت تحصیلی و خستگی جلوگیری میکند.
مراقبان سلامت مدارس نیز والدین را تشویق کردند که با آموزش به فرزندان خود درباره اهمیت بهداشت فردی و رعایت فاصله اجتماعی در محیطهای آموزشی، به سلامت جمعی کمک کنند.