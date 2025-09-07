سرهنگ پیاده ستاد حسینعلی جهان تیغ فرمانده مرکز ۰۲ نزاجا نیز در این مراسم با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حفظ و حراست از خاک کشور و کیان و عزت ایران اسلامی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم کشور ایران نشان دادند که وحدت حرف اول را در جامعه می‌زند و منسجم تر و پا در رکاب تر از همیشه هستند و اگر دوباره خطایی از دشمن سر بزند همچون جنگ دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه با تمام قدرت در مقابل دشمنان خواهند ایستاد.

وی گفت: ما بعنوان ارتشیان این مرز و بوم صددرصد آماده ایم هم برای مقابله و اگر هم نیاز شد برای نابودی دشمنان در خانه هایشان.



ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرز و بوم‌های کشور تاکنون بیش از ۴۸ هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.