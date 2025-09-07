یادواره ۵۸ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن محمدشهر
یادواره ۵۸ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن محمدشهر با حضور خانوادههای معظم شهدا، فرماندهان و یگانهای ارتش در سالن همایش ولایت اردوگاه شهید رجایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، حسن زاده شهردار محمد شهر به برگزاری اجلاسیه ۲۴۲ شهید محمدشهر اشاره کرد و گفت: در آستانه برگزاری اجلاسیه شهدای محمد شهر، یاد و خاطره ۵۸ شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن محمد شهر گرامی داشته شد.
سرهنگ پیاده ستاد حسینعلی جهان تیغ فرمانده مرکز ۰۲ نزاجا نیز در این مراسم با اشاره به رشادتها و ایثارگری نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حفظ و حراست از خاک کشور و کیان و عزت ایران اسلامی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم کشور ایران نشان دادند که وحدت حرف اول را در جامعه میزند و منسجم تر و پا در رکاب تر از همیشه هستند و اگر دوباره خطایی از دشمن سر بزند همچون جنگ دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه با تمام قدرت در مقابل دشمنان خواهند ایستاد.
وی گفت: ما بعنوان ارتشیان این مرز و بوم صددرصد آماده ایم هم برای مقابله و اگر هم نیاز شد برای نابودی دشمنان در خانه هایشان.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرز و بومهای کشور تاکنون بیش از ۴۸ هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.