به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش تامین و توزیع ۱۷ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند در مازندران آغاز شد.

رزمایش تامین و توزیع ۱۷هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) مدارس سراسر مازندران با کمک و هم افزایی خیرین و نیکوکاران گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری این استان، امروز با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد کشور، حجت الاسلام عالیشاه رئیس دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب در دیار علویان، مسئولین استانی و شهرستانی، با توزیع نمادین ۸۰۰ بسته به منظور تامین لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت آملی در مصلای ساری مرکز مازندران آغاز شد.

۱۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز مازندرانی تحت حمایت کمیته امداد مازندران قرار دارند که توزیع بیش از ۷۵ درصد لوازم التحریر آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴_ ۱۴۰۵ مربوطه شهرستان‌های استان، توسط ادارات شهرستانی تا قبل از مهرماه انجام می‌پذیرد.

شایان ذکر است، ارزش مجموع بسته‌های لوازم التحریر توزیعی ۲۲۷میلیارد ریال است که با همت والای گروه‌های جهادی بسیج، خیرین و نیکوکاران استان تامین شد.

توزیع ۸۵۰ هزار بسته لوازم التحریر در کشور

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور در حاشیه مراسم امروز در ساری گفت: ۸۵۰ هزار بسته لوازم التحریر، امسال بین دانش آموزان نیازمند در سراسر کشور توزیع می‌شود.

حجت‌الاسلام متقی‌فر افزود: امسال قرار است بسته لوازم التحریر بین همه دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور توزیع شود.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و همکاری خیران و مراکز نیکوکاری برای تامین بسته‌های لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند تصریح کرد: تلاش ما اینستکه اجازه ندهیم هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند.

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور همچنین خاطر نشان کرد: در کنکور سراسری امسال، دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد رتبه‌های خوبی کسب کردند.