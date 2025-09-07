پخش زنده
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب درباره شهدا و دفاع مقدس در استان منتشر شده و امسال نیز ۴ کتاب جدید به این مجموعه افزوده خواهد شد.
قاسم جلیلی با تاکید بر نقش پررنگ انتشار کتاب در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان افزود: در سال جاری نیز شاهد انتشار چهار عنوان کتاب جدید خواهیم بود که شامل جلد سوم و چهارم وصیتنامههای شهدا و همچنین زندگینامه شهدای والامقام «علی و محمد خجسته مقال» است که مراحل چاپ را طی میکنند.
وی همچنین به دیگر آثار در دست اقدام اشاره کرد و گفت: زندگینامه رزمنده و جانباز یعقوب شیرزادی، سردار شهید حمید آذین پور، زندگینامه شهدای والامقام «جاوید، بهروز و بهزاد آهندوست» و کتاب «بهشت در اردیبهشت» که به سرگذشت شهید توحید مرادی میپردازد، از جمله کتابهایی هستند که امسال به زیور طبع آراسته خواهند شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی بیان کرد: این گامهای فرهنگی، گواه تلاش مستمر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال میراث ارزشمند ایثار و فداکاری به نسلهای آینده است.