به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب با موضوع زندگی شهدا، دفاع مقدس و خاطرات آنها در این استان به چاپ رسیده و منتشر شده است.

قاسم جلیلی با تاکید بر نقش پررنگ انتشار کتاب در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان افزود: در سال جاری نیز شاهد انتشار چهار عنوان کتاب جدید خواهیم بود که شامل جلد سوم و چهارم وصیت‌نامه‌های شهدا و همچنین زندگی‌نامه شهدای والامقام «علی و محمد خجسته مقال» است که مراحل چاپ را طی می‌کنند.

وی همچنین به دیگر آثار در دست اقدام اشاره کرد و گفت: زندگی‌نامه رزمنده و جانباز یعقوب شیرزادی، سردار شهید حمید آذین پور، زندگی‌نامه شهدای والامقام «جاوید، بهروز و بهزاد آهندوست» و کتاب «بهشت در اردیبهشت» که به سرگذشت شهید توحید مرادی می‌پردازد، از جمله کتاب‌هایی هستند که امسال به زیور طبع آراسته خواهند شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی بیان کرد: این گام‌های فرهنگی، گواه تلاش مستمر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال میراث ارزشمند ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده است.