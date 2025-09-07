از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات ۱۰۴ ایده نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در پویش ملی نوآفرین صنعت ساز معرفی شد.

ارسال ۴۰۰ طرح نوآورانه در کهگیلویه و بویراحمد به پویش ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: از میان ۴۰۰ طرح اولیه در استان، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری رسیده و تاکنون ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آن‌ها تخصیص یافته است.

افتخاری افزود: در این آیین مشکلات ایده‌ها شناسایی و برطرف می‌شوند تا افراد صاحب ایده را به سمت تجاری سازی هدایت و کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.

وی اضافه کرد: این آئین در راستای پویش ملی نوآفرین صنعت ساز که با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های برتر و هدایت آن‌ها به سمت پارک علم و فناوری برگزار شد.