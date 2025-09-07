پویش ملی نوآفرین صنعت ساز؛
ارسال ۴۰۰ طرح نوآورانه در کهگیلویه و بویراحمد به پویش ملی
از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات ۱۰۴ ایده نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در پویش ملی نوآفرین صنعت ساز معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: از میان ۴۰۰ طرح اولیه در استان، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری رسیده و تاکنون ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آنها تخصیص یافته است.
افتخاری افزود: در این آیین مشکلات ایدهها شناسایی و برطرف میشوند تا افراد صاحب ایده را به سمت تجاری سازی هدایت و کسب و کار خود را راهاندازی کنند.
وی اضافه کرد: این آئین در راستای پویش ملی نوآفرین صنعت ساز که با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای برتر و هدایت آنها به سمت پارک علم و فناوری برگزار شد.
مدیر برنامه ملی توانمندسازی و توسعه منطقه ای نوآفرین صنعت ساز وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم در این آئین گفت: هدف این برنامه پویایی و نشاط اجتماعی برای ایده پروری جوانان و شکل گیری کسب و کار مبتی بر ایده های خلاقانه است.
مریم ملونی افزود: ایده هایی که بتوانند در ابعاد فنی و اقتصادی از ارزیابی ها کارآمد بیرون آیند می توانند علاوه بر استقرار در فضای پارک های علم و فناوری از تسهیلات این پارک ها در سطح کشور استفاده کنند.
وی اضافه کرد: روند شکل گیری طرح ها در کهگیلویه وبویراحمد شکل مطلوبی داشته و کیفیت ایده ها مطرح شده در حوزه های فرهنگی هنری ،علوم انسانی و اقتصاد دیجیتال بالا بود که نشان از استعداد و ظرفیت بالای استان استملونی گفت این طرح ها می توانند زمینه اشتغال پایدار را برای استان ایجاد کند.
مدیر برنامه ملی توانمندسازی و توسعه منطقه ای نوآفرین صنعت ساز وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به جایگاه برتر پارک علم و فناوری استان گفت: استان جز ۶ پارک برتر در کشور است و با توجه به پویایی هر استان از طرف وزارت علوم حمایت می شوند و هر چقدر آورده داشته باشند حمایت ها هم بیشتر است.