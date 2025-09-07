گام دوم پویش ملی نوآفرین صنعت ساز
از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات ۱۰۴ ایده نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در پویش ملی نوآفرین صنعت ساز معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: در گام دوم پویش ملی نوآفرین صنعت ساز با حضور یکی از مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۰۴ ایده منتخب گام اول پویش معرفی میشوند.
افتخاری افزود: در این آیین مشکلات ایدهها شناسایی و برطرف میشوند تا افراد صاحب ایده را به سمت تجاری سازی هدایت و کسب و کار خود را راهاندازی کنند.
وی اضافه کرد: این آئین در راستای پویش ملی نوآفرین صنعت ساز که با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای برتر و هدایت آنها به سمت پارک علم و فناوری برگزار شد.
افتخاری ادامه داد: در گام اول حدود ۳۰۰ ایده ثبت شد و بعد از داوری ۱۰۴ ایده انتخاب و در پارک علم و فناوری پذیرش شدند.
ادامه دارد...