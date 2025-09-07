نور الدین نور یزدان افزود: بدهی بخش خانگی ۳۰۰ میلیارد تومان و از این بدهی متعلق به بخش خانگی و بدهی فضای سبز دستگاه‌های اجرایی هم ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به نصب دو هزار دستگاه کنتور هوشمند با اولویت نظارت بیشتر بر مشترکان پرمصرف افزود: این کنتورها در مرحله اول برای دستگاه های دولتی و در مراحل بعدی با شناسایی اشتراک های پرمصرف نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به ممنوع شدن استفاده از آب شرب در بخش کشاورزی و دامپروری گفت:استفاده غیرمجاز از آب شرب در این بخش ها ضربات جبران ناپذیری به تأمین آب شرب شهروندان وارد می کند که در این زمینه یک مشترک روستایی با مصرف چهار برای نسبت به تولید، شناسایی شد.

نوریزدان بیان کرد:الگوی مصرف آب ۱۳ مترمکعب در ماه و ۱۹.۵ مترمکعب در هر دوره ۴۵ روزه است و مصارف بالاتر از این میزان به صورت تصاعدی محاسبه می شود.

وی افزود: همچنین مبلغ مصرفی ۷۰ درصد مشترکان در هر دوره ۴۵ روزه ،زیر ۴۵۰ هزار تومان است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان با بیان اینکه ۸۰ هزار اشتراک آب در استان ویژه مددجویان کمیته امداد و نهادهای حمایتی است،گفت: تا سقف الگوی مصرف برای این اشتراک ها رایگان محاسبه می شود.

نوریزدان گفت: ۴۳ درصد مشترکان آب شرب در لرستان، یک تا یک و نیم برابر الگو و ۵۰ درصد، تا دو برابر الگو مصرف می کنند و هفت درصد مشترکان هم پرمصرف هستند.