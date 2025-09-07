پخش زنده
میعاد شافعی نماینده گیلان در روز دوم رقابتهای قهرمانی کاراته آسیا در چین مدال نقره را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جریان روز دوم مسابقات قهرمانی کاراته آسیا در ردههای پایه که به میزبانی کشور چین برگزار شد، میعاد شافعی پس از پیروزی قاطع در برابر رقبای خود، راهی فینال شد و در نهایت با شایستگی عنوان نایبقهرمانی آسیا در وزن مثبت ۷۶ کیلوگرم رده سنی جوانان را به دست آورد و صاحب مدال نقره این رقابتها شد.
در پایان پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای پایه، تیم ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۹ نقره و ۶ برنز بر جایگاه دومی تکیه زد و نایب قهرمان شد.