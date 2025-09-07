به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز جلسه‌ای با حضور احمد آقایی بازرس کل گیلان، مدیران کل بحران، منابع طبیعی، محیط زیست و صمت، برای بررسی موانع بازگشایی مسیر روستایی روعاچول، در دفتر فرمانداری تالش برگزار شد.

احمد آقایی هدف از برگزاری این جلسه را رفع موانع موجود برای بازگشایی مسیر روستایی روعاچول بخش حویق تالش که پارسال مسدود شده بود عنوان کرد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه این راه روستایی ظرف ۱۰ روز آینده بطور کامل بازگشایی می‌شود.

بازرس کل گیلان درخصوص پایین آمدن سطح آب تالاب جوکندان تالش هم گفت: زمین‌های این تالاب تحت حفاظت محیط زیست است و آب آن هم از دریا تامین می‌شود لذا برای حفظ سطح آب این تالاب دستورات لازم اتخاذ شد.

وی همچنین افزود: منطقه ۳۲ هکتاری عرصه جنگلی تمشه لانه بخش کرگانرود نیز نیازمند یک پاسگاه محیط بانی است که برای ساخت این پاسگاه هم اقدام خواهد شد.