امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی، اصلاح محدوده فعالیت معدنی، سرمایه در گردش و تأمین برق، ازجمله درخواست واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در سیزدهمین جلسه امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان، پرونده درخواست ۶ واحد تولیدی استان بررسی شد.
استاندارگلستان در این جلسه خطاب به بانکهاگفت: بانکها در گلستان باید طوری عمل کنند که سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در استان، رغبت داشته باشند.
طهماسبی همچنین برای چندمینبار تاکید کرد: حساب بانکی فعالان اقتصادی در گلستان، حتما باید در شعب بانکها در استان باشد.
وی با بیان اینکه مصوبات جلسات کارگروه، لازمالاجراست، گفت: مشکلات سرمایهگذار، مشکل ماست. تمامقد باید به دنبال گرهگشایی هستیم و با مسئولی که کوتاهی کند برخورد میشود.
جلسه امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان، جلسه امسال این کارگروه بود.
تاکنون ۱۹۷ مصوبه در این جلسات گذرانده شده که ۱۰۰ مصوبه اجرایی شده و بقیه درحال پیگیری و اجراست.