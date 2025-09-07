به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو تیم استقلال خوزستان – استقلال ساعت ۲۰ جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار می‌شود.

مسابقه دو تیم گل گهر سیرجان – سپاهان اصفهان به جای ساعت ۱۹ در ساعت ۲۰ جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

دیدار دو تیم چادرملو اردکان – ملوان بندر انزلی به جای ساعت ۱۸ در ساعت ۱۷:۳۰ شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.