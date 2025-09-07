\u0628\u062e \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0647\u0627 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062c\u0644\u062f \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u06f5\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0627\u063a\u0630 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0627\u067e \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0630\u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n