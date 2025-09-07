رئیس دادگستری اندیمشک، از آزادسازی و بازگشت بیش از ۳۰۴ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کریم صحرایی گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و پیگیری‌های مستمر و قاطعانه دادگستری شهرستان اندیمشک، بیش از ۳۰۳ هکتار از اراضی ملی در مناطق «پشمینه زار، دوکوهه و بنوار ناظر» که به‌طور غیرقانونی توسط زمین‌خواران تصرف شده بود، با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید، به مالکیت سازمان منابع طبیعی به‌عنوان نماینده دولت، بازگردانده شد.

صحرایی تاکید کرد: طبق قانون، این اراضی باید در قالب طرح‌های کارآفرینی، کشاورزی، دامپروری و دیگر فعالیت‌های مولد در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد تا علاوه بر صیانت از اراضی ملی، زمینه اشتغال‌زایی و رونق تولید نیز فراهم شود.

وی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضا، برخورد قاطعانه با پدیده زمین‌خواری را ضروری دانست و بر استمرار این روند تأکید کرد.

صحرایی از عموم مردم خواست تا هرگونه اطلاعات و گزارشات مربوط به زمین خواری در سطح شهرستان را به دبیرخانه ستاد صیانت و حفظ حقوق بیت المال گزارش دهند.