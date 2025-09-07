به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت خوزستان افزود: این طرح هم زمان باسراسر کشور وباهدف نظارت برقیمت، تأمین، توزیع وارائه به موقع کالا وخدمات پرتقاضا درایام بازگشایی مدارس اجرا می‌شود.

بهرام جباری با اشاره به اجرای این طرح باهمکاری دستگا‌های مرتبط و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این مدت گشت‌های مشترک بازرسی برگزار و پروند‌های متخلفان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود، همچنین رعایت سود قانونی در خرده فروشی و عمده فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالا‌های مرتبط با بازگشایی مدارس شامل لوازم التحریر، کیف، کفش وروپوش دانش آموزان به طور ویژه تحت نظارت قراردارد.

معاونت بازرسی و نظارت به نظارت بر نرخ‌های مصوب دفترچه‌های دانش آموزی، خدمات سرویس رفت و آمد و نحوه عملکرد مدارس غیردولتی دردریافت شهریه اشاره کرد و افزود: این موضوعات نیز جزو محور‌های اصلی بازرسی خواهد بود.

جباری خاطرنشان کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم ازگرانفروشی، عدم درج قیمت، صادرنکردن فاکتور، امتناع ازعرضه کالا یاسایر تخلفات اقتصادی می‌توانند ازطریق تماس باشماره ۱۲۴ یامراجعه حضوری، مراتب شکایت خود را اعلام کنند.