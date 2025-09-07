مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:
تئاتر بخش جداییناپذیر فرهنگ ایران زمین است
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران تئاتر را بخش جداییناپذیر فرهنگ و هنر ایران زمین دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سعید اسدی در آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران اظهار داشت: تئاتر ایران به پشتوانه سابقه چند هزار ساله در سنتهای نمایشی، بخش مهم و جداییناپذیری از فرهنگ ما را در صورتهای گوناگون نمایشی تشکیل میدهد.
وی نقطه پر اهمیت تئاتر ایران در عصر جدید را تلاش برای دستیابی به یک هدف بزرگ خواند و افزود: یک هدف بزرگ در توسعه تئاتر ایران وجود داشته و آن ایجاد شهروند جهان جدید است.
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران خاطرنشان کرد:ما در تئاتر به انسان جدید یادآور شدیم که حق زیستن، حق حیات، شرافت و کرامت دارد.
اسدی با تقدیر از میزبانی شهر اهر گفت:این شهر به عنوان یک شهر فرهنگمدار مطرح بوده و میزبانی شایسته برای این جشنواره ملی است.
وی با اشاره به توانمندیهای منحصربهفرد شهرهای کوچک ایران افزود: شهرهای کوچک ایران چنان قدرتی دارند که هر کدام به واسطه عشق و تلاش خود میلیاردها تومان برای برگزاری جشنوارههای ملی فراهم میکنند. این سرمایهگذاریها نشان از عزم جدی این مناطق برای توسعه فرهنگی و هنری کشور دارد.
نعمتاله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی این جشنواره را نمادی از انسجام، همدلی و همافزایی فرهنگی در برهه حساس کنونی دانست.
وی تئاتر را روایتگر جان انسان و آیینه هویت ملتها خواند و اظهار داشت: هرگاه هنر در بستر اصالتهای بومی و در پیوند با دغدغههای زمانه جاری شود، به زبانی پرنفوذ برای گفتگو میان فرهنگها و تقویت سرمایه اجتماعی بدل میگردد.
پایان با اشاره به جایگاه والای هنر تئاتر در ایران خاطرنشان کرد: صحنه زندگی امروز ما نیز با همدلی و وحدت جلوهای درخشانتر خواهد یافت، همانگونه که صحنه تئاتر با همنوا شدن نقشها معنا میگیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی استان را میزبان رویدادی توصیف کرد که فراتر از یک گردهمایی هنری به میعادگاهی برای تبادل اندیشه، بازتاب توانمندیهای نسل جوان و همافزایی فرهنگی تبدیل شده است.
وی استمرار این جشنواره را گواهی بر توانایی هنر برای درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و پیوند قلبها از طریق روایتهای کوتاه و عمیق دانست.
پایان از همت هنرمندان، دبیرخانه ، داوران و همراهی مسئولان فرهنگی استان که در برگزاری این رویداد نقش داشتند قدردانی کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با آرزوی فرداهایی روشن برای تئاتر ایران تاکید کرد: جشنواره هفدهم، گرچه به پایان میرسد، اما شروعی تازه در دل ما و شماست.
صادق احمدی فرماندار اهر در این آیین با اشاره به جایگاه فرهنگ و هنر در ایجاد فرهنگ گفتگو اظهار داشت: وقتی صحبت از فرهنگ و هنر میشود ناخودآگاه ذهن به سمت مسائل عمیقی میرود.
وی هنرمندان را پیامآوران صلح خواند و افزود هنر تئاتر محملی برای وحدت است.
وی گفت: شما در صحنه تئاتر میتوانید منادی با هم بودن و وفاق باشید. امروز اگر عشق به کار و عشق به میهن را از هنرمندانمان بگیریم چیزی برای آنان باقی نمیماند.
احمدی با ابراز امیدواری برای برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره در سال آینده خاطرنشان کرد: ایران عزیز متعلق به همه ماست و ایران رنگینکمانی از اقوام است و ما همه با هم هستیم.
گفتنی است هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قره داغ) با حضور ۲۲۰ هنرمند از ۲۳ استان در قالب ۳۰ گروه نمایشی در بخشهای صحنهای و فضای باز و همچنین ۳ گروه خارجی از ترکیه و جمهوری آذربایجان به مدت ۴ روز در شهرستان اهر از ۱۱ الی ۱۵ شهریور برگزار شد و با معرفی نفرات برتر کار خود را به پایان رساند.
در این مراسم از خدمات فرهنگی و هنری ستار گلمحمدی، حسین دوستی، عاشیق ولی عبدی، اماموردی سامانی و فتح اله رضاییان قدردانی شد.