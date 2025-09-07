به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جلسه‌ای که با به ریاست دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و با حضور فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، برگزار شد، تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های شهرستان شادگان مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی جهت تسریع در این خصوص صادر شد.

رضا علی‌نسب در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به وضعیت خودرو‌های توقیفی، اظهار کرد: توقیف طولانی‌مدت خودرو‌ها در پارکینگ‌ها علاوه بر ایجاد خسارت برای مالکان، موجب انباشت و ازدحام در پارکینگ‌ها شده و مشکلات متعددی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول موظف هستند با هماهنگی کامل، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند.

وی افزود: خودرو‌هایی که صرفاً به علت تخلفات رانندگی توقیف شده‌اند، پس از طی تشریفات قانونی می‌توانند ترخیص شوند و تنها خودرو‌هایی که درگیر پرونده‌های قضایی یا دارای شاکی خصوصی هستند، تا زمان صدور حکم نهایی در پارکینگ باقی خواهند ماند.

دادستان شادگان همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه زیر نظر دادستانی خبر داد و گفت: این کارگروه موظف است با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور، روند شناسایی و ترخیص خودرو‌های مشمول آزادسازی را پیگیری کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت منظم به دادستانی ارائه دهد.

علی‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی شادگان با جدیت موضوع ساماندهی خودرو‌های توقیفی را دنبال خواهد کرد و هیچ‌گونه تعللی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی گفت: برای محافظت از این خودرو‌ها تدابیری اندیشیده شده است از جمله تهیه برچسب پلمپ توسط پلیس راهور این شهرستان و نصب آن روی درب‌های خودرو که در راستای حفظ و مراقبت از قطعات داخلی خودرو، انجام می‌شود.