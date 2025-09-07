پخش زنده
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که آمریکا و تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) برنامه هستهای ایران را سیاسی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولیانوف در گفت وگوی اختصاصی با «پرس تی وی»، از مواضع تروئیکای اروپایی و آمریکا در قبال ایران انتقاد و تاکید کرد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی به تلاشهای دیپلماتیک در پرونده هستهای ایران آسیب میرسانند.
وی ضمن ابراز تاسف اضافه کرد، آنها این موضوع را سیاسی کردهاند و بهطور مداوم اقداماتی انجام میدهند که وضعیت را وخیمتر میکند.
ایران و آمریکا از آغاز روی کار آمدن مجدد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه و غیرقانونی از توافق هستهای (برجام) خارج شد، درباره برنامه هستهای تهران، پنج دور مذاکرات غیرمستقیم برگزار کردند. در حالی که دور ششم مذاکرات برای ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) برنامهریزی شده بود، گفتوگوها به علت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران متوقف شد.
گفتوگوهای جمهوری اسلامی ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۴ شهریور در ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل متحد، در سطح معاونان وزیران خارجه و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در تشریح نتایج این گفتوگوها در شبکه ایکس نوشت: آقای تخت روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاههای خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.
وی با تأکید بر این که ایران همچنان به دیپلماسی و یک راهحل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است، گفت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.