بیش از ۴۶ هزار دانش آموز و دانشجو برای ادامه تحصیل چشم انتظار کمک خیران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: بیش از ۴۳ هزار دانشآموز و ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان در جشن عاطفههای امسال با شعار "آینده ساز باشیم " در انتظار کمک خیران به منظور رقم زدن آیندهای بهتر با تکیه بر علم و دانش هستند.
علی اخلاقی به مشارکت ۲۴ میلیارد تومانی خیران به شکل نقدی و ارائه کالا در جشن عاطفههای سال گذشته در استان اشاره و ابراز امیدواری کرد: در ۲۰ شهریور امسال خیران با حضور در پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در میدانهای اصلی شهرهای استان به ارائه خدمات آموزشی به جوانان و دانش آموزان کمک کنند.
وی ادامه داد:همچنین ۲۱ شهریور نیز در تمامی مصلیهای استان همزمان با برگزاری نماز جمعه، امکان مشارکت نیکوکاران به این منظور فراهم است و ۷ مهرماه نیز این جشن بهطور ویژه در مدارس استان برگزار میشود.
علی اخلاقی افزود: خیران میتوانند علاوه بر حضور در پایگاههای شهر و دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد، از طریق سامانه سما با ارسال عدد ۳ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، همچنین شمارهگیری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ کمکهای خود را ارسال کنند.