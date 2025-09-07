به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس صنعت برق و الکترونیک اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: بیشترین تخلفات در حوزه تولید وسایل سرمایشی به دلیل تعداد بالای تولیدکنندگان و امکان ساخت بدنه یا قطعات به طور کارگاهی، مربوط به کولر‌های آبی است.

حامد دایی‌جواد افزود: بیشتر کولر‌های گازی موجود در بازار برند‌های خارجی هستند که از مبادی رسمی و با تأیید سازمان ملی استاندارد وارد کشور شده‌اند، هرچند احتمال عرضه محدود کالا‌های قاچاق وجود دارد، اما این موارد بسیار اندک است و در بازار به ندرت مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از تجهیزات سرمایشی کم‌مصرف گفت: برآورد‌های اداره استاندارد نشان می‌دهد جایگزینی کولر‌های پرمصرف با محصولات دارای رتبه انرژی بالا، به‌ویژه کولر‌های گازی اینورتر، حدود ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد، اما در استان با توجه به اقلیم گرم و خشک، استفاده از کولر آبی بهینه‌تر است.

حامد دایی جواد ادامه داد: در کشور‌های صنعتی نیز کولر‌های پرمصرف دیگر تولید یا عرضه نمی‌شوند و تمامی محصولات با فناوری درایو و راندمان بالا به بازار می‌آیند.

وی یکی از چالش‌های موجود در کنترل کیفیت وسایل سرمایشی را ورود برخی کالا‌های غیرقانونی در سال‌های گذشته دانست و افزود: اکنون با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات، این مشکل به حداقل رسیده و مواردی که وجود دارد بیشتر مربوط به دستگاه‌های قدیمی در منازل است.

بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۲۹ یا «استاندارد وسایل خانگی- خدمات پس از فروش- اصول و روش‌های ارزیابی» مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری شده است.

این استاندارد آبان سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که در اصفهان نیز به مرحله اجرا رسیده است و در زمان حاضر ۱۲ واحد تولیدی در استان در مرحله ارزیابی قرار دارند.