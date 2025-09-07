پخش زنده
تیمهای شرکت کننده در مسابقات لیگ تنیس آینده سازان در روز نخست به مصاف حریفان خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز لیگ تنیس آینده سازان (کمتر از ۱۴ سال) از روز گذشته در زمینهای پارک تنیس آزادی آغاز شد و تیمهای حاضر با برگزاری ۷ دیدار به مصاف حریفان خود رفتند.
در روز نخست بازیها تیمهای تیک تریپ، نیولایم اسپرت، آکادمی تنیس طاهری دیپلماتیک (ب)، تنیس پارک آزادی الف و آکادمی تنیس انقلاب با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از سد تیمهای آپت کلاب (الف)، آکادمی تنیس آذرحزین، بهار نارنج سیستان، آپت کلاب (ب) و تنیس پارک آزادی ب عبور کردند.
همچنین در روز دوم، تیمهای تنیس پارک آزادی (الف) و بهار نارنج سیستان به مصاف یکدیگر میروند، آکادمی تنیس قهرمانان با تنیس پارک آزادی (ب) مسابقه میدهد، آکادمی تنیس طاهری دیپلماتیک (ب) و آپت کلاب (ب) رو در روی هم قرار میگیرند، آکادمی تنیس بابک به مصاف آکادمی تنیس آذرحزین میرود، هیئت تنیس خراسان رضوی و آپت کلاب (الف) با هم دیدار میکنند و تیمهای تیک تریپ و آکادمی تنیس شاکری و لبنی دوشه هراز و آکادمی تنیس طاهری دیپلماتیک در راند دوم با هم مسابقه میدهند.
در این دوره از مسابقات ۱۷ تیم از استانهای اصفهان، تهران، مازندران، خراسان رضوی، قم، البرز و سیستان و بلوچستان از ۱۵ تا ۲۰ شهریور به سرداوری محمد مسلمی فر و مدیریت سمیرا قدسی در زمینهای مجموعه ورزشی آزادی تهران به میدان میروند.