پخش زنده
امروز: -
جشنواره تابستانه فرهنگی - گردشگری در کرمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان گفت: از ۲۲ تا ۳۱ شهریورماه
جشنواره تابستانه فرهنگی - گردشگری در کرمان و ۱۰ شهرستان استان برگزار میشود.
حسین اسحاقی از رونمایی ۳ جشنواره فاخر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد سخن به میان آورد و اضافه کرد: جشنوارههای شعر، تئاتر و موسیقی روستا را داشتیم که در راستای اهداف طرح لبخند دنیا به کرمان در سال ۰۵ است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در این نشست عنوان کرد: برنامهریزی این جشنواره از یک ماه قبل صورت گرفته است
وی از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی کرمان در بافت سخن به میان آورد و عنوان کرد: گروههای موسیقی برنامههای خودشان را داشتند، درخواست داشتند زمان آن را تغییر دهیم، با این امر مخالفت کردیم، با حفظ استقلال آن، جشنواره موسیقی نواحی را ذیل همین جشنواره برگزار میکنیم.
مرتضی نیکرو مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان هم گفت: جشنواره پاییزه را حتماً بهصورت ملی برگزار خواهیم کرد و این جشنواره با رویکرد معرفی کرمان و پتانسیلهای آن از جمله صنایعدستی، لباسهای سنتی و بازیهای بومی و محلی برگزار میشود.